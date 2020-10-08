«Ак Барс» под руководством Душкина по буллитам обыграл «Витязь»

«Ак Барс» в гостях по буллитам выиграл у подмосковного «Витязя» (3:2б) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы открыли счет на 15-й минуте игры, когда Воронков оказался расторопнее всех на пятаке хозяев при розыгрыше большинства. Во втором периоде молодые Марушев и Емец организовали второй гол — один выкатил шайбу из-за ворот, а другой переправил ее в сетку.

Первый гол Ивана Емеца за «Ак Барс» pic.twitter.com/QgNkoDrMBK — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 8, 2020

«Витязь» еще до перерыва сократил отставание усилиями Дэнфорта, а в концовке третьего периода Дергачев перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды голов не забили, и исход матча решился по буллитам. В серии послематчевых бросков решающим оказалась шайба Азеведо.

Отметим, что из-за сомнительных результатов тестирования на коронавирус эту встречу пропускал тренерский штаб «Ак Барса». Действиями казанской команды в игре с «Витязем» руководил Сергей Душкин — рулевой «Барса», выступающего в ВХЛ.

«Витязь» — «Ак Барс» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — 15:32, Воронков (Педан, Галиев);

0:2 — 33:00, Емец (Марушев);

1:2 — 34:55, Дэнфорт (Теденбю, Хультстрем);

2:2 — 56:18, Дергачев (Пыленков, Малыхин);

2:3 — 65:00, Азеведо (победный буллит)