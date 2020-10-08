ХК «Салават Юлаев» обыграл ХК «Сибирь», проигрывая 0:2 по ходу матча

«Салават Юлаев» дома по буллитам обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:3б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости уже в первом периоде забросили два гола в ворота Александра Скрынника. После перерыва уфимцы смогли перехватить инициативу. Шайбы Ильи Баранова и Михаила Воробьева позволили команде Николая Цулыгина сравнять счет, но Олег Ли вновь вывел «Сибирь» вперед.

За 3 минуты до конца встречи Баранов оформил дубль и перевел игру в овертайм, который дальше перетек в серию послематчевых бросков. На буллитах точнее оказались хозяева. Решающий бросок на счету Родиона Амирова.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — 08:34, Морозов (Чесалин, Романцев);

0:2 — 19:32, Пуустинен (Руохомаа);

1:2 — 22:47, Баранов (Лисовец, Кузьмин);

2:2 — 29:50, Воробьев (Кугрышев);

2:3 — 33:59, Ли (Торченюк, Алексеев);

3:3 — 56:47, Баранов (Коробов, Семенов);

4:3 — 65:00, Амиров (победный буллит).