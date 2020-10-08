Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего на Каме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня спасатели обнаружили на Каме тело мужчины, который пропал три дня назад.

Он уехал 5 октября на рыбалку и не вернулся. Сообщение о том, что мужчину обнаружили на берегу реки, поступило сегодня утром.

пресс-служба ГУ МЧС по РТ

На место выехали сотрудники МВД, спасатели ЗПСО№5. Они извлекли утонувшего из воды, доставили в населенный пункт Черепашье, передали тело мужчины полиции. Мужчину опознал сын по фотографии, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.