Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего на Каме
Сегодня спасатели обнаружили на Каме тело мужчины, который пропал три дня назад.
Он уехал 5 октября на рыбалку и не вернулся. Сообщение о том, что мужчину обнаружили на берегу реки, поступило сегодня утром.
На место выехали сотрудники МВД, спасатели ЗПСО№5. Они извлекли утонувшего из воды, доставили в населенный пункт Черепашье, передали тело мужчины полиции. Мужчину опознал сын по фотографии, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.ПроисшествияОбщество Татарстан
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