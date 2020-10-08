Во время Казанского марафона изменится схема движения общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

На время подготовки и проведения Казанского марафона общественный транспорт временно изменит схемы движения маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 6.00 10 октября до 6.00 12 октября:

автобусы №6, №35, №37 и №74 проследуют в прямом направлении по ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Краснококшайской — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов, далее по маршрутам;

автобусы №35а и №47 проследуют по ул. Декабристов — ул. М. Вахитова — ул. Большая Крыловка — ул. Краснококшайской — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской и далее по маршрутам.

автобусы №6, №37 и №74 проедут в обратном направлении по ул. Декабристов — ул. М. Вахитова — ул. Большая Крыловка — ул. Краснококшайской— ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской и далее по маршрутам;

автобусы №47 прсоледуют по ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Краснококшайской — ул. Большая Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов и далее по маршруту.

Схема движения троллейбуса №7 «Ул. Халитова — ж/д вокзал» скоратится до остановки «Площадь Свободы» по ул. Карла Маркса.

Фото: realnoevremya.ru

11 октября с 6.00 до 16.45 в связи с закрытием Кремлевской дамбы в обоих направлениях и моста Миллениум в направлении ул.Н.Ершова:

автобусы №15 проследуют в прямом направлении по ул.Московская — ул.Чернышевского — ул.Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул.Несмелова — ул.Краснококшайская — ул.Большая Крыловка — ул.Ленская — ул.Декабристов;

автобусы №29 — по ул.Татарстан — ул.Московская — ул.Чернышевского — ул.Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул.Несмелова — ул.Краснококшайская — ул.Большая Крыловка — ул.Ленская — ул.Декабристов;

автобусы №22 и №28а — по ул.Декабристов — ул.М.Вахитова– ул.Большая Крыловка — ул.Краснокошайская — ул.Несмелова — Кировской дамбе — ул.Саид-Галеева — ул.Чернышевского — ул.Московская — ул.Татарстан — ул.Пушкина — ул.М.Горького — ул.К.Маркса и далее по маршрутам;

автобусы №28 — по пр.Х.Ямашева — Сибирскому тракту — ул.Н.Ершова — ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Татарстан — ул.Московская — ул.Чернышевского — ул.Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул.Несмелова — ул.Краснококшайская — ул.Большая Крыловка — ул.Ленская — ул.Декабристов и далее по маршруту;

автобусы №43 — по пр.Ф.Амирхана — ул.Чистопольская — ул.М.Вахитова — ул.Большая Крыловка — ул.Краснокошайская — ул.Несмелова — Кировской дамбае — ул.Саид-Галеева — ул.Чернышевского — ул.Московская — ул.Татарстан — ул.Г.Тукая и далее по маршруту;

автобусы №89 — по ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Татарстан — ул.Московская — ул.Чернышевского — ул.Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул.Несмелова — ул.Краснококшайская — ул.Большая Крыловка — ул.Ленская — ул.Декабристов и далее по маршруту.

Фото: realnoevremya.ru

В обратном направлении:

автобусы №22 проследуют по ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Татарстан — ул.Московская — ул.Чернышевского — ул.Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул.Несмелова — ул.Краснококшайская — ул.Большая Крыловка — ул.Ленская — ул.Декабристов и далее по маршруту;

автобусы №54 — по пр.Ф.Амирхана — ул.Чистопольская — ул.М.Вахитова — ул.Большая Крыловка — ул.Краснокошайская — ул.Несмелова — Кировской дамбе — ул.Саид-Галеева — ул.Чернышевского — ул.Московская — ул.Татарстан и далее по маршруту;

автобусы №89 по ул.Декабристов — ул.М.Вахитова — ул.Большая Крыловка — ул.Краснокошайская — ул.Несмелова — Кировской дамбе — ул.Саид-Галеева — ул.Чернышевского — ул.Московская — ул.Татарстан — ул.Пушкина — ул.М.Горького — ул.К.Маркса и далее по маршруту.

Троллейбус №2 (Станция метро «Площадь Г. Тукая» — ул. Академика Арбузова) работать не будет.

Ранее в мэрии Казани рассказали, какие центральные улицы перекроют во время Казанского марафона.

