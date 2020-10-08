СМИ: в Нагорном Карабахе пострадали российские журналисты

В Нагорном Карабахе под обстрел попал город Шуши. Сообщается, что пострадали несколько человек, среди которых российские журналисты.

«Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты», — передает Sputnik Армения.

Автор проекта WarGonzo Семен Пегов опубликовал снимки, согласно которым снаряды попали по храму Казанчецоц, построенному в 19 веке.