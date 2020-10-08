Сегодня в Татарстане зарегистрирован 31 новый случай COVID-19

Сегодня в Татарстане зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом. Из них три случая завозных, 28 — контактные.

Три человека госпитализированы, 28 лечатся дома. Среди заболевших шестеро в возрастной группе от 18 до 30. Семнадцати пациентам от 30 до 50 лет. Четверым от 50 до 60 лет. Троим заболевшим от 60 до 70 и одному — от 70 до 80 лет.

realnoevremya.ru

Основная часть заразившихся выявлена в Казани (22 случая). По два случая в Буинском и Пестречинском районах. В Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском и Сабинском районах РТ единичные случаи заражения.

На 8 октября в Татарстане зарегистрировано 7 448 случаев COVID-19. За весь период пандемии выздоровел 6 341 человек, в том числе 23 за минувшие сутки.

