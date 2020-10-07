ФК «Рубин» поддержал проект для детей с ДЦП «Доброшрифт»

Футбольный клуб «Рубин» поддержал проект «Доброшрифт» в честь Международного дня детского церебрального паралича (ДЦП).

Пресс-служба казанского клуба опубликовала рисунок с хэштегом «Рубина» — fcrk, написанным с использованием специального шрифта. 33 ребенка с ДЦП написали по одной букве, из которых профессиональные дизайнеры собрали уникальный «Доброшрифт».

Фото: vk.com/fcrk

«Доброшрифт» — социальный проект из России, помогающий детям с ДЦП. Каждый год они предлагают людям и компаниям использовать особенный шрифт в первую среду октября для привлечения внимания к проблеме.

Напомним, ранее «Рубин» сыграл дома вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).