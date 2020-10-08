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Происшествия

В Дагестане взорвался неизвестный снаряд

16:02, 08.10.2020
В Дагестане взорвался неизвестный снаряд
Фото: vk.com/myderbentplus

В Дагестане в горах жители села Чираг обнаружили обломки неизвестного снаряда и воронку от его разрыва. По их словам, взрыв прогремел примерно неделю назад.

«Экспертиза должна сказать, что это. Комиссия выехала, мы еще не знаем, что там [произошло]. Это в горах», — сообщает РБК со ссылкой на администрацию Агульского района.

Фото: vk.com/myderbentplus

По одной из версий, это могла быть ракета, прилетевшая с территории конфликта в Нагорном Карабахе.

Фото: vk.com/myderbentplus

Причину взрыва и происхождение снаряда установят представителя администрации района, МЧС и МВД по Дагестану.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Дагестана Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации региона.

Происшествия
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