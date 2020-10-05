Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию республики

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Дагестана Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации региона.

«Нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич ( экс-глава республики — прим. ред.) сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал. Но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше», — приводятся слова президента на сайте Кремля.



kremlin.ru

Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев официально покинул пост. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Меликов — сенатор от Ставропольского края. Васильев занял пост советника президента России.

