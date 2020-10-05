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Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию республики

18:43, 05.10.2020
Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию республики
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Дагестана Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации региона.

«Нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич ( экс-глава республики — прим. ред.) сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал. Но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше», — приводятся слова президента на сайте Кремля.

kremlin.ru

Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев официально покинул пост. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Меликов — сенатор от Ставропольского края. Васильев занял пост советника президента России.

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