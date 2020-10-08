Водитель автобуса в Набережных Челнах отказался принимать транспортную карту у пенсионерки

Жительница Набережных Челнов пожаловалась, что водитель одного из автобусных маршрутов отказался принимать оплату транспортной картой у ее матери-пенсионерки.

«Когда она сказала, что будет жаловаться, пригрозил, что вообще сейчас ее увезет подальше и там высадит, а не на нужной ей остановке», — говорится в анонимном сообщении в соцсети.

Исполком Набережных Челнов прокомментировал ситуацию, заявив, что обращение направлено в адрес перевозчика для проведения служебного расследования: «При подтверждении факта нарушения правил обслуживания пассажиров перевозчиком будет вынесено дисциплинарное взыскание».

Фото: Денис Гордийко

Отдел транспорта и связи администрации города взял обращение под свой контроль.

Напомним, что в общественном транспорте Татарстана продолжает действовать масочный режим. В Казани с начала октября за отсутствие масок высадили 17 пассажиров.