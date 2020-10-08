Водитель автобуса в Набережных Челнах отказался принимать транспортную карту у пенсионерки
Жительница Набережных Челнов пожаловалась, что водитель одного из автобусных маршрутов отказался принимать оплату транспортной картой у ее матери-пенсионерки.
«Когда она сказала, что будет жаловаться, пригрозил, что вообще сейчас ее увезет подальше и там высадит, а не на нужной ей остановке», — говорится в анонимном сообщении в соцсети.
Исполком Набережных Челнов прокомментировал ситуацию, заявив, что обращение направлено в адрес перевозчика для проведения служебного расследования: «При подтверждении факта нарушения правил обслуживания пассажиров перевозчиком будет вынесено дисциплинарное взыскание».
Отдел транспорта и связи администрации города взял обращение под свой контроль.
Напомним, что в общественном транспорте Татарстана продолжает действовать масочный режим. В Казани с начала октября за отсутствие масок высадили 17 пассажиров.Общество Татарстан
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