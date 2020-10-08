Татарстан вошел в топ-10 регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Татарстан занял 10 место в рейтинге регионов России, проводящих наиболее эффективную политику по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом. Рейтинг представило Агентство политических и экономических коммуникаций.

По данным аналитиков, на сегодняшний день в республике нет предпосылок для введения жестких ограничительных мер. Прирост заболевших COVID-19 в Татарстане они оценили как незначительный.



Первое место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с коронавирусом заняла Москва, второе — Тюменская область, третье — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Топ-5 замкнули Самарская и Ленинградская области.

Фото: Илья Репин

Шестое место аналитики отдали Челябинской области, седьмое — Красноярскому краю, восьмое — Смоленской области. Закрыли топ-10 рейтинга Брянская область и Татарстан.

Сегодня в Татарстане зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7 448.

