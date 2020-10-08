В дело по банкротству «Электротранспорта» вступают новые кредиторы

После введения процедуры наблюдения в дело о банкротстве МУП «Электротранспорт» вступают новые кредиторы: заявления о включении в реестр поступили от МУП «ПАД», ООО «Ойл Технолоджи» и от ООО «Центр Ваш Консультант». Еще заявления подали физлицо Гузель Мустафина и индивидуальный предприниматель Олег Фролов, ходатайство которого принято к рассмотрению, назначено заседание.



От ООО «Автозапчасть КАМАЗ» заявление о признании МУП «Электротранспорт» банкротом поступило в Арбитражный суд Татарстана 4 марта, признали его обоснованным 17 сентября и вели в отношении «Электротранспорта» наблюдение.

Объединенный транспортный сайт

«Электротранспорт» задолжал КАМАЗу 177,9 млн рублей, не считая 8 млн неустойки и 1,2 млн судебных расходов. Должник не представил отзыва на заявления и доказательств погашения судебной задолженности в полном объеме. Представитель должника заявил о том, что у предприятия нет достаточного ликвидного имущества для погашения расходов, сообщают chelny-biz.

Заседание по делу о признании МУП банкротом назначено на 5 февраля следующего года, требования ООО «Автозапчасть КАМАЗ» были включены в состав третьей очереди.

Напомним, в середине сентября сообщалось, что арбитраж запустил банкротство «Электротранспорта», из-за долгов которого из Челнов пропали большие автобусы.

