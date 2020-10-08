Новости общества

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Очевидцы сообщили о перекрытии дороги на улице Ершова в Казани

12:30, 08.10.2020
Очевидцы сообщили о перекрытии дороги на улице Ершова в Казани
Фото: realnoevremya.ru

В Казани очевидцы сообщили о перекрытии дороги на улице Николая Ершова. Фото с места отправил в редакцию читатель «Реального времени».

По словам очевидца, три автомобиля перегородили практически всю дорогу. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте произошло ДТП в среднем ряду. Движение затруднено.

Ранее в Казани трамвай столкнулся с двумя грузовиками. В результате образовалась пробка.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также