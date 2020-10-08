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Стало известно, где находится президент Киргизии

12:10, 08.10.2020
Стало известно, где находится президент Киргизии
Фото: president.kg

Стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и ведет переговоры с политическими силами для возвращения ситуации в стране в правовое русло. Об этом завила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

«Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло», — приводит ее слова «РИА Новости».

piхabay.com

Напомним, в Киргизии заявляли, что местонахождение действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который подал в отставку 6 октября, неизвестно.

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