Стало известно, где находится президент Киргизии

Стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и ведет переговоры с политическими силами для возвращения ситуации в стране в правовое русло. Об этом завила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.



«Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло», — приводит ее слова «РИА Новости».

piхabay.com

Напомним, в Киргизии заявляли, что местонахождение действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который подал в отставку 6 октября, неизвестно.