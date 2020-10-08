В Киргизии сообщили об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова

В Киргизии заявили, что местонахождение действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который подал в отставку 6 октября, неизвестно. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.



«В целях безопасности принято решение закрыть границу», — передает его слова «Интерфакс».

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И.о. главы МВД Киргизии и комендант Бишкека Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября, тоже не располагает информацией о местонахождении президента: «Я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры».



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Киргизии парламент запустил процедуру импичмента президента.