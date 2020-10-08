Доход самозанятых в Татарстане составил суммарно около 11 млрд рублей

За девять месяцев 2020 года вместе с увеличением числа самозанятых в Татарстане вырос и их доход: он составил около 11 млрд рублей, увеличившись почти в 3 раза. Об этом сообщает Минэкономики РТ.



Численность самозанятых в Татарстане выросла на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 88 070 человек. Уровень оплаченных ими налогов — более 98% от начисленных им налоговых сборов 333 млн рублей.

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В республике решается вопрос обеспечения этой категории предпринимателей льготным финансированием. Банки могут ускорить разработку специальных кредитов для самозанятых и повысить уровень осведомленности о кредитных инструментах.

Правительство России продолжит оказывать поддержку самозанятым. Так, зарегистрированные после 1 января следующего года граждане смогут получить налоговый вычет в 10 тысяч рублей и дополнительный налоговый капитал в размере одной МРОТ — 12 130 рублей.

Ранее сообщалось, что оборот малого и среднего бизнеса в Татарстане на неделе с 28 сентября по 4 октября упал на 18%.