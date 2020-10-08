Банк ЗЕНИТ представил Стратегию развития до 2023 года
Банк ЗЕНИТ представил Стратегию развития до 2023 года. Банк ставит цель перейти на клиентоцентричную бизнес-модель с расширением цифровых каналов обслуживания. Опираясь на принципы удобства, простоты и умеренной технологичности, Банк ЗЕНИТ сохранит преемственность задач по развитию розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
«В Стратегии-2023 мы делаем ставку на развитие сильных сторон банка и наращивание бизнеса в ключевых регионах присутствия. В фокусе — отношения с клиентом и решение его повседневных задач максимально простым и удобным способом за счет оптимального уровня технологичности. К 2023 году прирост транзакционно активных клиентов в ДБО достигнет 50%. При этом банк переведет сеть отделений в облегченный формат, сохраняя живой контакт. В ближайшем будущем наш клиент сам будет выбирать, каким способом ему удобно получить продукт всего в один контакт: через «ЗЕНИТ Онлайн», звонок или посещение офиса», — подчеркнул председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.
В 2021 году банк реализует одну из стратегических инициатив — розничный кредитный конвейер по всем типам продуктов. Применяя передовые разработки, банк предоставит клиентам лучшее на рынке время принятия решения о выдаче кредита — от 1 минуты. Использование технологий поведенческого скоринга сократит пакет документов для клиента до минимального.
Ключевые целевые показатели стратегии предусматривают повышение операционной эффективности — показатель CIR в 2023 году будет не выше 55 %. Важный вклад в улучшение показателя вносит программа повышения эффективности, которая включает проекты по повышению операционной эффективности и оптимизации процессов, прежде всего операционного ядра банка. При умеренном риск-аппетите рентабельность собственных средств (ROE) превысит 10%, что позволит банку устойчиво наращивать активы — до 296 млрд рублей в 2023 году.
Последовательная реализация ключевых инициатив позволит удвоить розничный кредитный портфель до 85 млрд рублей к 2023 году. За счет развития дистанционных и партнерских каналов продаж продуктов возрастет средний доход от клиента. В ближайшие 3 года банк значительно нарастит клиентскую базу — в 2023 году число активных клиентов Банка в регионах присутствия увеличится на 50%.
Справка
ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет 71,1%акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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