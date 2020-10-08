Банк ЗЕНИТ представил Стратегию развития до 2023 года

Банк ЗЕНИТ представил Стратегию развития до 2023 года. Банк ставит цель перейти на клиентоцентричную бизнес-модель с расширением цифровых каналов обслуживания. Опираясь на принципы удобства, простоты и умеренной технологичности, Банк ЗЕНИТ сохранит преемственность задач по развитию розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

«В Стратегии-2023 мы делаем ставку на развитие сильных сторон банка и наращивание бизнеса в ключевых регионах присутствия. В фокусе — отношения с клиентом и решение его повседневных задач максимально простым и удобным способом за счет оптимального уровня технологичности. К 2023 году прирост транзакционно активных клиентов в ДБО достигнет 50%. При этом банк переведет сеть отделений в облегченный формат, сохраняя живой контакт. В ближайшем будущем наш клиент сам будет выбирать, каким способом ему удобно получить продукт всего в один контакт: через «ЗЕНИТ Онлайн», звонок или посещение офиса», — подчеркнул председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

В 2021 году банк реализует одну из стратегических инициатив — розничный кредитный конвейер по всем типам продуктов. Применяя передовые разработки, банк предоставит клиентам лучшее на рынке время принятия решения о выдаче кредита — от 1 минуты. Использование технологий поведенческого скоринга сократит пакет документов для клиента до минимального.

Ключевые целевые показатели стратегии предусматривают повышение операционной эффективности — показатель CIR в 2023 году будет не выше 55 %. Важный вклад в улучшение показателя вносит программа повышения эффективности, которая включает проекты по повышению операционной эффективности и оптимизации процессов, прежде всего операционного ядра банка. При умеренном риск-аппетите рентабельность собственных средств (ROE) превысит 10%, что позволит банку устойчиво наращивать активы — до 296 млрд рублей в 2023 году.

Последовательная реализация ключевых инициатив позволит удвоить розничный кредитный портфель до 85 млрд рублей к 2023 году. За счет развития дистанционных и партнерских каналов продаж продуктов возрастет средний доход от клиента. В ближайшие 3 года банк значительно нарастит клиентскую базу — в 2023 году число активных клиентов Банка в регионах присутствия увеличится на 50%.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»