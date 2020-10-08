В Казани на 22% упал трафик торговых центров

В Казани упал трафик торговых центров. Об этом сообщил президент консалтинговой группы Watcom, специализирующейся на анализе трафика посетителей в ТЦ, Роман Скороходов.

По словам Скороходова, возможная вторая волна пандемии коронавируса привела к снижению трафика в ТЦ. В столице Татарстана покупательский спрос снизился на 22%. На столько же трафик упал в Москве, в Санкт-Петербурге снижение достигло 24%.

realnoevremya.ru

При этом спикер считает, что трафик должен восстановиться к Новому году, сообщает «РИА Новости».



Ранее «Реальное время» проверило, как работают казанские ТЦ после долгожданного открытия.