На форуме мусульманских учителей в Казани представят проект онлайн-медресе ДУМ РТ

В Казани 21 октября состоится Форум мусульманских преподавателей. В этом году он пройдет в рамках международного симпозиума «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России», сообщает ДУМ РТ.

В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы, связанные с особенностью преподавания в религиозных школах и системой религиозного образования и воспитания. Будет представлен проект онлайн-медресе от ДУМ РТ и практические наработки на примере общеобразовательной школы «Ихсан (Благонравие)» в Елабуге.

dumrt.ru

На второй день форума, 22 октября, участники обсудят, как развивать религиозное образование, познакомят с системой подготовки магистров и докторов в Болгарской исламской академии, подготовки специалистов специалистов начального звена, передает пресс-служба.



Ранее в 100 мечетях Татарстана (из них 45 в Казани) открылись курсы татарского языка. Благим начинанием мусульмане республики решили отметить столетие ТАССР.