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Банк России сообщил о рисках «перегрева» при продлении льготной ипотеки

07:39, 08.10.2020
Банк России сообщил о рисках «перегрева» при продлении льготной ипотеки
Фото: realnoevremya.ru

Банк России сообщил, что при продлении программы льготной ипотеки под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски «перегрева». Об этом сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

По словам Данилова, риски связаны с тем, что увеличение темпов выдачи кредитов может вести к росту цен на недвижимость, создавая риски перегрева рынка. При этом после того, как программа закончится, спрос и цены могут упасть, передает «РИА Новости».

Максим Платонов

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых действует с апреля до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству сделок по программам льготной ипотеки.

ОбществоНедвижимостьЭкономика
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