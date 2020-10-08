Банк России сообщил о рисках «перегрева» при продлении льготной ипотеки

Банк России сообщил, что при продлении программы льготной ипотеки под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски «перегрева». Об этом сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

По словам Данилова, риски связаны с тем, что увеличение темпов выдачи кредитов может вести к росту цен на недвижимость, создавая риски перегрева рынка. При этом после того, как программа закончится, спрос и цены могут упасть, передает «РИА Новости».

Максим Платонов

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых действует с апреля до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству сделок по программам льготной ипотеки.

