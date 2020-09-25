Татарстан стал лидером в ПФО по количеству сделок с льготной ипотекой
Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству сделок по программам льготной ипотеки — их заключена 2 601. По данным Росреестра, далее идут Башкирия (2 321) и Чувашия (2 074). В целом в ПФО заключено 16 225 договоров — это самый большой показатель среди округов.
Всего с начала действия льготной ипотеки под 6,5%, с 17 апреля по 1 сентября, по всей России зарегистрирована 66 441 сделка по данной программе.
Напомним, в Татарстане за первые семь месяцев 2020 года выдали ипотечные кредиты на сумму около 56 млрд рублей, что на четверть выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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