Музей истории Казанского университета запустил свой подкаст

Музей истории Казанского университета запустил исторический подкаст. Выпуски размещаются в группе «Музеи Казанского университета» в сети «ВКонтакте».

Первый подкаст рассказывает о трудностях, которые подстерегали студентов конца XIX — начала XX века по дороге из дома в университет. Тему аудиопередачи предложил экскурсовод музея, магистр КФУ второго года обучения Иван Ротов. В основу создания подкаста легли опубликованные исследования по истории Казанского университета, а также материалы, хранящиеся в фондах Музея истории.



realnoevremya.ru

В следующих выпусках создатели планируют продолжить тему студенчества разных эпох: вопросы образования и повседневной жизни, участие студентов в антиправительственных акциях, роль студенчества в решении общественно значимых проблем. Главные персонажи подкастов — герои прошлых и нынешних эпох, жившие и творившие в стенах Казанского университета, сообщает пресс-служба КФУ.

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