Московские архитекторы представили проект дальнейшего развития Иннополиса

Сегодня специалисты московского архитектурного бюро «Т+Т» представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову проект дальнейшего развития Иннополиса.

Архитекторы показали проекты новых жилых кварталов, в том числе арендные дома средней этажности, индивидуальные дома эконом- и комфорт-класса. Параллельно с жильем специалисты предлагают начать строить офисы и научно-производственные центры.

tatarstan.ru

Кроме того, предлагается увеличить площадь торговых помещений и развлекательных площадок. В частности, представленный проект предполагает создание на территории Иннополиса аутлет-деревни, сообщает пресс-служба президента РТ.

В конце сентября гендиректор компании «Инностейдж» Айдар Гузаиров сообщил, что в 2021 году в Иннополисе планируется открытие киберполигона.

