Арустамян сообщил о скорой отставке Евсеева из «Уфы»

ФК «Уфа» в ближайшее время отправит Вадима Евсеева в отставку с поста главного тренера уфимского клуба. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Накануне появлялась информация о возможном преемнике Евсеева. Новым главным тренером «Уфы» может стать Алексей Стукалов.

При этом председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов опроверг подобные слухи. Он отметил, что на данный момент решение по Евсееву не принято и он продолжит свою работу.

Фото: vk.com/ufafc

После 10 сыгранных туров «Уфа» Евсеева набрала шесть очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Велес» под руководством Стукалова идет на 5-м месте в ФНЛ.

Напомним, ранее «Уфа» не смогла обыграть дома волгоградский «Ротор» (0:0) и продлила свою безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей.