«Уфа» дома сыграла в нулевую ничью с «Ротором» в матче РПЛ

«Уфа» дома сыграла вничью с волгоградским «Ротором» (0:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Уфимцы атаковали на протяжении всей игры и устроили навал на ворота гостей в самой концовке встречи, но реализовать свои моменты не смогли. Таким образом, безвыигрышная серия «Уфы» в РПЛ достигла восьми матчей.

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Ротора» Седрик Гогуа.

Отметим, что за «Уфу» дебютировали арендованный у «Ростова» Константин Плиев и хавбек киевского «Динамо» Ахмед Алибеков.