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«Уфа» дома сыграла в нулевую ничью с «Ротором» в матче РПЛ

15:57, 03.10.2020
«Уфа» дома сыграла в нулевую ничью с «Ротором» в матче РПЛ
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» дома сыграла вничью с волгоградским «Ротором» (0:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Уфимцы атаковали на протяжении всей игры и устроили навал на ворота гостей в самой концовке встречи, но реализовать свои моменты не смогли. Таким образом, безвыигрышная серия «Уфы» в РПЛ достигла восьми матчей.

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Ротора» Седрик Гогуа.

Отметим, что за «Уфу» дебютировали арендованный у «Ростова» Константин Плиев и хавбек киевского «Динамо» Ахмед Алибеков.

Фото: vk.com/ufafc
СпортФутбол Башкортостан
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