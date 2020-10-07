Матч сборных России и Швеции рассудит турецкий арбитр Эзкахья

Контрольный матч между национальными командами России и Швеции обслужит бригада арбитров из Турции и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным судьей матча назначен турецкий арбитр Халис Эзкахья. Помогать ему будут его соотечественники Джейхун Сесигюзел и Керем Эрсой. Четвертый арбитр — Драган Петрович представляет Боснию и Герцеговину.

Отметим, что Эзкахья в свое время работал на матче «Рубина» в Лиге Европы против швейцарского «Сьона», который завершился победой казанцев 2:0.

Эзкахья обслуживал матч «Рубина» в Лиге Европы против швейцарского «Сьона». Фото: vk.com/fcrk

Матч между сборными России и Швеции запланирован на 8 октября в Москве.

Напомним, ранее стало известно о получении двумя игроками российской сборной сомнительных результатов теста на коронавирус.