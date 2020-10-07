Новости общества

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани начал работу сервис доставки товаров «Самокат»

12:44, 07.10.2020
В Казани начал работу сервис доставки товаров «Самокат»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани начал работу сервис доставки товаров «Самокат», который до конца года откроет в городе 30 дарксторов.

Сервис планирует обеспечить около 1000 рабочих мест. Компания работает с 34 поставщиками и производителями Татарстана. Выполнять заказы она планирует и в других городах республики.

Курьеры сервиса «Самокат» доставляют продукты и другие товары пешком, на велосипедах, автомобилях в течение 15—30 минут.

Ранее сообщалось, что татарстанский сервис доставки еды Magic Menu привлек средства в рамках посевного раунда от Виктора Коха и группы частных инвесторов при оценке в $500K.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также