В Казани начал работу сервис доставки товаров «Самокат»

В Казани начал работу сервис доставки товаров «Самокат», который до конца года откроет в городе 30 дарксторов.

Сервис планирует обеспечить около 1000 рабочих мест. Компания работает с 34 поставщиками и производителями Татарстана. Выполнять заказы она планирует и в других городах республики.

Курьеры сервиса «Самокат» доставляют продукты и другие товары пешком, на велосипедах, автомобилях в течение 15—30 минут.

Ранее сообщалось, что татарстанский сервис доставки еды Magic Menu привлек средства в рамках посевного раунда от Виктора Коха и группы частных инвесторов при оценке в $500K.

