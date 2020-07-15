Татарстанский сервис доставки еды привлек инвестиций на $120 тысяч
Татарстанский сервис доставки здоровой еды Magic Menu привлек $120 тысяч при оценке в $500 тысяч. Об этом компания рассказала «Реальному времени».
Стартап запущен в Казани и Набережных Челнах. По словам главы компании Артема Андреева, сервис привлек средства в рамках посевного раунда от Виктора Коха и группы частных инвесторов при оценке в $500K.
“Это промежуточный раунд позволит нам двигаться быстрее. Если наши планы не сорвутся, то мы утроим наши финансовые показатели ко второму кварталу 2021 года” — гласит сообщение компании.
В компании отмечают, что на фоне пандемии увеличили объемы заказов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым