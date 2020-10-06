Лидер ОПС «Хади Такташ» сознался в расстреле гендиректора КСК «Уникс»

Вахитовский райсуд Казани рассмотрит дело 52-летнего Рената Фархутдинова, одного из лидеров ОПС «Хади Такташ» уже осужденного к пожизненному сроку. Сегодня прокуратура Татарстана утвердила ему обвинение в покушении на убийство 1999 года. Его жертвой едва не стал директор КСК КГУ «УНИКС» Александр Щербаков.



По версии следствия, некий неустановленный участник преступной группировки «Тукаевские» заказал фигуранту дела это убийство за 10 тысяч долларов США, поскольку руководитель КСК отказался делиться прибылью. Обвиняемый согласился и привлек к совершению преступления подельника из числа участников ОПС «Хади Такташ». Силовики считают, что это был Анатолий Новицкий — ныне покойный.

Согласно материалам дела, в ночь на 4 ноября 1999 года злоумышленники подкараулили жертву возле спорткомплекса. Когда директор вышел из здания и сел в служебный автомобиль ГАЗ-31029 «Волга», второй соучастник приблизился к транспортному средству и произвел не менее шести выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия. Ранения оказались не смертельными, и своевременное вмешательство врачей помогло потерпевшему выжить.

Заказчик убийства до сих пор не установлен, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Пожизненное по делу «Хади Такташ» Фархутдинов отбывает с 2002 года. Вину в эпизоде с покушением он полностью признал.

По данным «Реального времени», Фархутдинова этапировали из колонии «Черный дельфин» в Татарстан для следственных действий еще полгода назад.



Ранее в Казани стартовал процесс по делу об убийстве гендиректора «Водоканала» в 2004 году.