Казанец предстанет перед судом за убийство знакомой, с которой они вместе просили милостыню перед храмом

Следственный отдел по Московскому району Казани СУ СК России по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве знакомой, с которой вместе просил милостыню.



По версии следствия, в 2020 году он вместе с 58-летней женщиной в течение нескольких месяцев просили милостыню. Спустя время между ними произошел конфликт: мужчина обвинил потерпевшую в том, что та похитила у его подруги 3 тыс. рублей. При этом он стал требовать, чтобы она больше не приходила за милостыней.

realnoevremya.ru

14 августа обвиняемый, будучи пьяным, увидел женщину спящей на улице на стуле и нанес ей смертельное ножевое ранение в шею. После этого ушел домой и лег спать. Позже его задержали сотрудники полиции.



Свою вину он признал полностью. Суд по ходатайству следователя в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК по РТ.



Мертвую женщину, сидевшую перед храмом иконы Божией Матери «Умиление» и прп. Серафима Саровского, обнаружили очевидцы.

