СМИ: в Казани обнаружили мертвую женщину, сидевшую перед храмом
В Казани на улице Сафиуллина очевидцы заметили мертвую женщину, сидевшую на стуле перед храмом.
Вероятно, речь идет о храме иконы Божией Матери «Умиление» и прп. Серафима Саровского.
На место прибыли полицейские, кинологи и криминалисты. Причины смерти, личность погибшей, а также обстоятельства смерти предстоит установить экспертам, передает «Татарстан 24».
Ранее в Татарстане рабочего обнаружили в завальной яме сушилки зернотока.
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