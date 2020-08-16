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Происшествия

СМИ: в Казани обнаружили мертвую женщину, сидевшую перед храмом

12:19, 16.08.2020
СМИ: в Казани обнаружили мертвую женщину, сидевшую перед храмом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани на улице Сафиуллина очевидцы заметили мертвую женщину, сидевшую на стуле перед храмом.

Вероятно, речь идет о храме иконы Божией Матери «Умиление» и прп. Серафима Саровского.

На место прибыли полицейские, кинологи и криминалисты. Причины смерти, личность погибшей, а также обстоятельства смерти предстоит установить экспертам, передает «Татарстан 24».

Ранее в Татарстане рабочего обнаружили в завальной яме сушилки зернотока.

Происшествия Татарстан
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