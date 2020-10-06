Путин поддержал идею увеличить отчисления букмекеров на развитие спорта

Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить сумму, которую букмекеры отчисляют на развитие спорта в стране.

На заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта губернатор Приморья Олег Кожемяко упомянул, что лотереи и букмекеры перечисляют на развитие спорта лишь небольшую долю своих доходов.

Фото: kremlin.ru

«Надо, наконец, полноценно задействовать механизм частно‑государственного партнерства, чтобы каждый бюджетный рубль вел за собой несколько частных, а также направлять на спорт отчисления, во‑первых, от лотерейной деятельности[…] Во‑вторых, от букмекерской деятельности...» — приводит слова Кожемяко пресс-служба Кремля.

Он рассказал, что оборот лотерей в прошлом году составил 57 млрд рублей, а в бюджет эта сфера принесла 2,6 млрд.

Выручка букмекеров в 2019-м достигла 209,6 млрд, отчисления на поддержку спорта — 1,1 млрд, еще 774 млн рублей пошли в бюджет в качестве налогов.

Фото: kremlin.ru

Глава Минфина Антон Силуанов на том же заседании согласился, что целевые отчисления букмекеров можно смело увеличить в два раза, передает «РИА Новости».

«Антон Германович, с вашими предложениями полностью согласен, оформите их соответствующим образом», — передает агентство слова Путина.