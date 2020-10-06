В России появится Фонд защиты детей
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Ее учредителем является Минпросвещения РФ.
Фонд создается в целях «консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей», — гласит документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
Деятельность организации будет направлена на создание условий для всестороннего развития и воспитания детей.Общество
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