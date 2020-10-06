Банк ЗЕНИТ помогает предпринимателям исправить деловую репутацию

Банк ЗЕНИТ запустил для новых клиентов пакет услуг расчетно-кассового обслуживания «На доверии». Воспользоваться предложением могут предприниматели, которые столкнулись с ограничением в обслуживании счета в соответствии с Положением Банка России №639-П.

«Банк ЗЕНИТ открывает расчетный счет предпринимателям, попавшим под ограничения, с испытательным сроком на 3 месяца. Если клиент выполняет все требования банка, то в дальнейшем обслуживание счета переводится на один из действующих пакетов. Так предприниматели получают шанс сохранить свое дело и исправить деловую репутацию», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

В пакет РКО «На доверии» входят переводы физическим лицам до 100 тыс. рублей и безлимитные переводы в другие банки, открытие расчетного счета, мобильный и интернет-банк, по одной корпоративной и инкассационной карте. Ежемесячная комиссия за обслуживание составит 19 тыс. рублей.

По условиям продукта по истечении трех месяцев обслуживания счета банк рассматривает возможность перевода на один из действующих пакетов «Один за все», «Бизнес», «Бизнес +» или «Бизнес без границ».



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»