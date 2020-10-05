Большая часть россиян не готова прививаться от коронавируса

Большая часть россиян не готова прививаться от коронавируса. Таковы данные опроса «Единой России».

Поставить прививку от коронавируса готовы 23% опрошенных. Не готовы вакцинироваться 73% респондентов. Малая часть участников опроса (4%) заявила, что они переболели и им не нужна прививка, сообщает «РИА Новости».

Илья Репин

Большинство опрошенных (93%) заявили, что прививка должна быть добровольной. Остальные выступили за обязательную вакцинацию.



Ранее в России началось масштабирование производства вакцины от СOVID-19.

