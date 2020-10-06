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В Елабуге упразднили горисполком

15:23, 06.10.2020
В Елабуге упразднили горисполком
Фото: городелабуга.рф

Депутаты горсовета Елабуги проголосовали за ликвидацию городского исполкома. Его функции переходят к районному исполнительному комитету.

В районе ликвидируют Палату перспективного социально-экономического развития и Правовую палату. Вместо них в райисполкоме появятся замруководителя по инфраструктурному развитию, отделы инфраструктурного развития и сектор территориального планирования.

Депутаты назначили конкурс на должность руководителя исполкома района, сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: wikimedia.org / Вячеслав Бухаров

Глава Елабужского района Рустем Нуриев представил депутатам и.о. главного архитектора Елабуги Ильнару Гилязову, а также и.о. руководителя объединенных орготделов Ландыш Гилязову.

До этого пост главного архитектора в Елабуге занимала Ольга Никитина. Она уже перешла на работу в Минстрой республики и приступила к своим обязанностям.

ОбществоВласть Татарстан
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