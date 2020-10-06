В Елабуге упразднили горисполком
Депутаты горсовета Елабуги проголосовали за ликвидацию городского исполкома. Его функции переходят к районному исполнительному комитету.
В районе ликвидируют Палату перспективного социально-экономического развития и Правовую палату. Вместо них в райисполкоме появятся замруководителя по инфраструктурному развитию, отделы инфраструктурного развития и сектор территориального планирования.
Депутаты назначили конкурс на должность руководителя исполкома района, сообщает пресс-служба районной администрации.
Глава Елабужского района Рустем Нуриев представил депутатам и.о. главного архитектора Елабуги Ильнару Гилязову, а также и.о. руководителя объединенных орготделов Ландыш Гилязову.
До этого пост главного архитектора в Елабуге занимала Ольга Никитина. Она уже перешла на работу в Минстрой республики и приступила к своим обязанностям.ОбществоВласть Татарстан
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