Стало известно, когда в Казанский зоопарк завезут носорогов
Носороги в казанском зоопарке появятся в конце 2021 года. Об этом сообщили в Инстаграме казанского зооботсада.
Как ответили представители зоопарка в комментариях, носорогов планируют привезти к концу 2021 года. Это немного расстроило пользователя, по его словам, он надеялся увидеть животных в конце текущего года.
Отметим, что ранее представители зоопарка «Река Замбези» так же в Инстаграм сообщали, что завезут слонов не раньше конца 2021 года. Вероятно, зоопарк пополнится одновременно двумя крупными обитателями.
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