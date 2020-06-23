Стало известно, когда в Казанский зоопарк завезут носорогов

Фото: пресс-служба президента РТ

Носороги в казанском зоопарке появятся в конце 2021 года. Об этом сообщили в Инстаграме казанского зооботсада.

Как ответили представители зоопарка в комментариях, носорогов планируют привезти к концу 2021 года. Это немного расстроило пользователя, по его словам, он надеялся увидеть животных в конце текущего года.

Отметим, что ранее представители зоопарка «Река Замбези» так же в Инстаграм сообщали, что завезут слонов не раньше конца 2021 года. Вероятно, зоопарк пополнится одновременно двумя крупными обитателями.

