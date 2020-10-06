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ДУМ РТ напомнил верующим о необходимости ношения масок

12:35, 06.10.2020
ДУМ РТ напомнил верующим о необходимости ношения масок
Фото: dumrt.ru

ДУМ РТ напомнил верующим о необходимости соблюдения мер профилактики во время коллективных намазов.

«Убедительно просим вас пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками) и иметь при себе индивидуальный молитвенный коврик во время посещения мечетей», — гласит сообщение пресс-службы.

dumrt.ru

Верующим старше 65 лет, людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто опасается за свое здоровье, рекомендуют временно не посещать мечети.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил жестким образом контролировать масочный режим.

Общество Татарстан
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