ДУМ РТ напомнил верующим о необходимости ношения масок

ДУМ РТ напомнил верующим о необходимости соблюдения мер профилактики во время коллективных намазов.

«Убедительно просим вас пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками) и иметь при себе индивидуальный молитвенный коврик во время посещения мечетей», — гласит сообщение пресс-службы.

dumrt.ru

Верующим старше 65 лет, людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто опасается за свое здоровье, рекомендуют временно не посещать мечети.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил жестким образом контролировать масочный режим.

