Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю
Оппозиционер Алексей Навальный и его супруга Юлия Навальная дали интервью журналисту Юрию Дудю. Это первое большое интервью Навального после отравления.
Во время беседы Навальный рассказал о своем самочувствии, произошедших до отравления событиях и о реакции его семьи на случившееся, а еще о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и о планах возвращения в Россию.
Навальный заявил, что за отравлением стоит президент РФ Владимир Путин: «Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Навальному считать его заказчиком отравления.
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