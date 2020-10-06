В Татарстане сегодня зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19

В Татарстане сегодня зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19. Один случай является завозным, остальные — контактные.

Шестеро пациентов госпитализированы, 19 лечатся дома.

Среди заболевших есть один несовершеннолетний. Двоим заразившимся от 18 до 30 лет. Восемь пациентов значатся в категории «от 30 до 50» лет. По шесть человек числятся в категориях «от 50 до 60» и «от 60 до 70». Двоим заболевшим от 70 до 80.

В основном COVID-19 выявляли в Казани (14 случаев). Трое заразившихся в Буинском районе, по двое — в Камско-Устинском и Пестречинском районах. По одному заразившемуся в Аксубаевском, Выскогорском, Лаишевском, Лениногорском районах РТ.



Итого в Татарстане зарегистрировано 7 389 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 298 человек, в том числе 28 за минувшие сутки.

