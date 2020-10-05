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В Татарстане официально назначили новых глав Минстроя и Миндортранса

10:39, 05.10.2020
В Татарстане официально назначили новых глав Минстроя и Миндортранса
Фото: tatarstan.ru (на фото - Фарит Ханифов)

Экс-руководитель Главного инвестиционно-строительного управления РТ Марат Айзатуллин стал новым министром строительства архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Фото: gisu.tatarstan.ru

Глава Миндортранса РТ стал бывший министр строительства республики Фарит Ханифов.

Указы о назначении подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Айзатуллин возглавлял ГИСУ Татарстана с 2013 года, Ханифов был главой Минстроя РТ с 202о года.

ОбществоВласть Татарстан
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