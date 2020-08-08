В Татарстане возбудили уголовное дело по хищению части земель Болгарского лесничества

Сотрудники МВД по Татарстану установили факты мошенничества и превышения полномочий должностных лиц исполнительного комитета Нижнекамского района Татарстана, сообщает МВД по РТ.



В 2011 году должностные лица исполкома незаконно присвоили земельному участку площадью 44 тысячи кв. м категорию земель промышленности. Часть участка входила в состав Болгарского участкового лесничества, относящегося к лесному фонду РФ. Участок незаконно перешел в собственность юрлица. После этого на нем разместили базу отдыха.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Наказание, предусмотренное по данным статьям, — лишение свободы до десяти лет.

Напомним, ранее в превышении должностных полномочий подозревали бывшего главу исполкома Тукаевского района. По версии Следкома, он был причастен к сдаче в аренду участка леса в национальном парке «Нижняя Кама».

