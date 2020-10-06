В одной из рек на Камчатке обнаружили неизвестные отложения
Сотрудники Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) нашли на дне одной из рек, впадающих в Авачинский залив, подозрительные отложения и пену по берегам. Об этом рассказал врио руководителя института Александр Варкентин.
Неизвестные отложения обнаружили на дне реки Налычева.
«Цвет воды отличается от нормального. На дне такие отложения желто-коричнево-зеленого цвета. По берегам местами пена», — цитирует Варкентина ТАСС.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура уже заинтересовалась загрязнением океана на Камчатке и массовым мором морских животных. Власти Камчатского края и экологи выдвинули свои версии экологической катастрофы на побережье.
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