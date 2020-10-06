В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

В Приволжском районе Казани 7 октября ряд домов останется без воды. Это связано с работами на сетях водопровода.

С 9:00 7 октября до 6:00 8 октября воду отключат в домах по адресам:

улица Пожарная, нечетные номера домов от №1 по №41, четные номера домов от №2 по №38, улица Тульская, четные номера домов от №8 по №28.

1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Белорусская, Борисковская, Витебская, Дальне-Кабанная, Дегтярева, Докучаева, Дудинская, Горийская, Запорожская, Канская, Красноводская, Охотничья, Полонная, Ушакова, Цветочная, переулок Якты Юл,

В садовых некоммерческих товариществах «Спартак», «Энергетик», пишет пресс-служба мэрии Казани.

kzn.ru

Сегодня, 6 октября, в домах Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды. Отключение начнется с 9:00.

