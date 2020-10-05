Ак Барс Банк снизил ставку по программе льготной ипотеки до 5,85%

Банк вновь предложил одни из самых выгодных на российском рынке условий по ипотеке, снизив кредитную ставку до 5,85% годовых на покупку строящегося жилья и готовой недвижимости у застройщиков.



Условия по ипотеке со ставкой 5,85% действуют до 1 ноября 2020 года. По сниженной ставке открыт выбор квартир или таунхаусов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, в других регионах РФ — до 6 миллионов рублей.



Для того чтобы подать заявление и сопутствующий пакет документов на ипотеку, нет необходимости посещать офис, такая возможность и условия ипотечной программы доступны на официальном сайте банка.



Ставка 5,85% действует при сумме кредита от 500 000 рублей и первоначальном взносе от 20,01% до 80% для работающих по найму. Для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса — при первоначальном взносе от 50%.



Срок льготной ипотеки составляет от 1 года до 30 лет. Условия действительны при заключении договора коллективного страхования.



«Ак Барс Банк предложил одну из самых привлекательных на рынке ставок по ипотеке. Мы уверены, короткий период действия сниженной ставки — самое подходящее время для улучшения жилищных условий. И этой возможностью непременно нужно воспользоваться», — отметил Михаил Марин, заместитель председателя правления Ак Барс Банка.



ПАО «АК БАРС БАНК»

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