Сотрудница НКНХ приняла участие в чествовании победителей и призеров финала конкурса «Молодые профессионалы»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Лаборант химического анализа управления технического контроля (УТК) «Нижнекамскнефтехима» Рената Асылгареева приняла участие в чествовании победителей и призеров финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2020. Торжественный прием по этому случаю прошел в казанском Кремле. Сюда съехались лучшие из лучших в своих компетенциях из разных уголков республики — всего более 150 человек.

Диплом за почетное третье место и медаль в компетенции «Лабораторный химический анализ» работница «Нижнекамскнефтехима» Рената Асылгареева получила из рук заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова.

Поздравить победителей приехал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил, что эта победа — результат кропотливой работы и многочисленных тренировок. Глава республики адресовал особые слова признательности экспертам, тренерам и педагогам, а также руководителям учебных заведений за их труд.

Готовиться к соревнованиям регионального и российского уровней Ренате Асылгареевой помогала эксперт-тренер — ведущий специалист УТК компании Мария Ильина.

В финале WorldSkills Russia в этом году приняли участие более 2 800 участников со всей страны, а также из 26 стран мира. Соревнования проходили по 129 компетенциям.

Партнерский материал