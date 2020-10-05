Журавлев и Воронков вернулись к тренировкам «Ак Барса»

Защитник Даниил Журавлев и нападающий Дмитрий Воронков вернулись к тренировкам с основным составом «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Журавлев не играл за «Ак Барс» с конца августа нынешнего года, когда в игре на Кубке чемпионов против СКА сломал руку.

Воронков пропустил последние выездные встречи команды из-за травмы. В последний раз он выходил на лед в игре с «Салаватом Юлаевым» (4:1) в середине сентября. Всего в текущем сезоне Воронков сыграл 6 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Давно не виделись

Воронков и Журавлёв снова в деле pic.twitter.com/CXZBA0Quba — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 5, 2020

Напомним, сегодня «Ак Барс» сыграет дома против «Салавата Юлаева». В составе обеих команд не смогут выйти ряд ведущих хоккеистов из-за различных заболеваний.