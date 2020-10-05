«Ак Барс» сыграет в Казани против «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Сегодня в Казани состоится матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где «Ак Барс» примет дома уфимский «Салават Юлаев».

Это второе «зеленое дерби» в текущем сезоне. Первое противостояние команд закончилось в пользу казанцев со счетом 4:1.

Уфимский клуб приехал в Казань в ослабленном составе. У «Салавата Юлаева» из-за коронавируса отсутствуют финские легионеры, а также российские форварды второго и третьего звена. Ранее в таком составе уфимцы в гостях обыграли «Нефтехимик» (4:1).

Накануне некоторые источники заявили, что в казанской команде также обнаружена вспышка коронавируса. Хоккейный эксперт и журналист Алексей Шевченко сообщил о срочном переводе ряда хоккеистов «Барса», выступающего в ВХЛ, в состав «Ак Барса». В том числе вратаря Ахтямова и полевых игроков Мужикова, Лучевникова, Галимзянова и Кателевского.

Начало недели будет 10/10

Завтра ждём второе «Зелёное дерби» сезона, а сегодня читаем превьюшку https://t.co/LP7QLDUmpX pic.twitter.com/uCZzV2t28Q — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 4, 2020

Отметим, что ранее «Ак Барс» продлил свою безвыигрышную серию в КХЛ до трех матчей подряд.

Встреча против «Салавата Юлаева» состоится сегодня в «Татнефть Арене». Начало матча — в 19.00 по мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».