Жилье в новостройках Казани может подорожать более чем на 12%

По мнению руководителя направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, цены на жилье в казанских новостройках до конца года могут подняться на 12,7%: «На 15,3% — в Краснодаре, на 12,1% — в Новосибирске, на 12,7% — в Казани».

Цены на жилье в российских новостройках обещают вырасти из-за инвесторов и высокого спроса из-за программы льготной ипотеки, сообщает RT.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, в российских городах-миллионниках средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке — 80,4 тысячи рублей. Это уже на 3% выше, чем в прошлом месяце: «Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры».

Ранее сообщалось, что в Казани подорожала аренда «однушек», но стали доступнее «двушки».

