Песков прокомментировал гибель журналистки из Нижнего Новгорода

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшей в Нижнем Новгороде главного редактора издания «Коза Пресс» (Koza.Press) Ирины Славиной.

«Это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным», — цитирует RT представителя Кремля.

Песков добавил, что не располагает деталями происшествия. Он обратил внимание, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал обещание разобраться в случившемся с журналисткой.

Фото: kremlin.ru

Публичное самоубийство Славина совершила в минувшую пятницу в центре Нижнего Новгорода, написав за несколько минут до инцидента в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

